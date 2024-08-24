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        Otobüs devrildi: 33 yaralı

        Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesiyle facianın eşiğinden dönüldü. Kazada 33 yolcu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 21:17 Güncelleme: 24.08.2024 - 21:17
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        Otobüs devrildi: 33 yaralı
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        Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

        Vedat B. (56) idaresindeki 06 EDF 726 plakalı yolcu otobüsü, Antalya-Isparta kara yolu Burdur'un Bucak içesi Elsazı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otobüs şoförü Vedat B. ile yolcular Ercan Ç. (45), Seyhan Ç. (41), Gamze S. (20), Nikolat L, Tatiana L, Yahya B. (19), Balgeyeva A, Avni D. (74), Ozan Y. (18), Yakup P. (23), Hatice D. (24), Selman B. (25), Hakan P. (21), Bayram B. (28), Halil T. (19), Alper D. (22), Nurcan A. (55), Halime A. (63), Ozan T. (44), Hasan Ü. (49), Tuğra D. (19), Yasin Ç. (8), Deniz Ç. (10), Toprak Ö. (33), Mustafa Ç. (37), Ramazan Ç. (25), Olga C, Rahime S. (54), İlayda D. (25), Ryta B, Eylül K. (23) ve Oleg A. yaralandı.

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        Kazanın ardından, otobüsteki diğer yolcular yaralıların otobüsten çıkarılmasına destek oldu.

        Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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