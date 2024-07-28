Otobüs otogar binasına daldı

İHA'nın haberine göre; Ankara'dan Kayseri'ye gitmekte olan T.B. yönetimindeki otobüs, yolcu almak için Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda durdu. Park halindeki otobüs, teknik bir arıza nedeniyle hareket ederek otogarın içine daldı.

Otobüs, kontrolsüz bir şekilde hareket etmesi sonucu otogarın içine girerek hasara yol açtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 3 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.