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        Otobüs otogar binasına daldı

        Kırıkkale'de park halindeki otobüs, vites arızası nedeniyle otogar binasına daldı. Kazada 3 yolcu yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 21:49 Güncelleme: 28.07.2024 - 21:49
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        Otobüs otogar binasına daldı
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        İHA'nın haberine göre; Ankara'dan Kayseri'ye gitmekte olan T.B. yönetimindeki otobüs, yolcu almak için Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda durdu. Park halindeki otobüs, teknik bir arıza nedeniyle hareket ederek otogarın içine daldı.

        Otobüs, kontrolsüz bir şekilde hareket etmesi sonucu otogarın içine girerek hasara yol açtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 3 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        OTOBÜSTE VE BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ

        Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otobüs, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazada otobüste ve otogar binasında hasar meydana geldi. Otobüs şoförü T.B. ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü.

        Olayın tanıklarından Okan Uçan adlı yolcu, "Otobüsün arkasında oturuyordum, dizi izliyordum. Otobüs arıza mı yaptı bilmiyorum ama birden daldık içeri, yaralılar da var" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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