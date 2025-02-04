Muhtar, mahalleye ring otobüs seferi başlayınca koç kesti
Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahalle Muhtarı İsmail Başaran, yıllar sonra mahalleye ring otobüs seferi başlayınca koç kesip, ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ne, uzun süredir beklenen ring otobüs seferi başladı.
Mahalle Muhtarı İsmail Başaran da 2GH ring seferlerinin başladığı gün adağını yerine getirdi. Başaran, "Mutluluğumuzu anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalır. Önce Allah'a hamd ediyor, adağımı yerine getiriyorum. Sonrasında 2GH ring ulaşım güzergahının hayata geçmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Muhtar Başaran, 2GH ring otobüsünün direksiyonuna geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi.