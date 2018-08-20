Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüs şoförünün araç içinde fenalaşan yaşlı kadını kurtarıp hastaneye götürmesi saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Alanyurt hattında yolculuk yapan yaşlı bir kadın aniden araç içinde fenalaştı. 49 yaşındaki özel halk otobüsü şoförü İbrahim Türken, durumu hemen fark etti. Sürücü hiç tereddüt etmeden yolcularla birlikte hastanenin yolunu tuttu. Türkmen tarafından otobüsle İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın yolcu tedavi altına alındı.

Halk otobüs şoförü İbrahim Türken, araç içerisinde rahatsızlanan yolcuyu sağlık görevlilerine teslim etmesinin ardından yoluna devam etti. Herkesin büyük beğenisini toplayan hareket ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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