Olay merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, şehiriçi sefer yapan bir belediye otobüsüne binen H.Y. Kanalboyu’nda otobüsten inmek istedi. O esnada önünde bebek arabalı bir başka yolcunun olması sebebiyle yavaş hareket eden H.Y’nin eşi otobüsten indi.

Bebek arabalı yolcu indikten sonra otobüsten inmek isteyen H.Y’yi otobüs şoförü fark etmedi ve kapıyı kapatarak hareket etti. Kapı aralığında duran ve aracın hareket etmesiyle dengesini kaybeden H.Y. otobüsten yere düştü.

Daha önce kolunu kırdığı öğrenilen H.Y. kırık kolunun üzerine düşerek yeniden yaralandı.

H.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, otobüsteki yolcular ise başka bir otobüse nakledildi.