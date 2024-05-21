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        Haberler Gündem Güncel Otobüs ve kamyonet çarpıştı! 1 kişi öldü - Son dakika haberi

        Otobüs ve kamyonet çarpıştı! 1 kişi öldü

        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 16 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:04
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        Otobüs ve kamyonet çarpıştı! 1 kişi öldü
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Okan Ö. idaresindeki Ege Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında, Beytullah B'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan, yolcu otobüsünün ikinci şoförü Şükrü Akdaş (45) Sandıklı Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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        #son dakika
        #afyonkarahisar
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