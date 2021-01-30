Halk otobüsüne binemedi çılgına döndü! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, dün öğle saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, yoğun bakımda babasının olduğunu iddia ederek bulvar üzerindeki durakta halk otobüsüne binmek istedi.

TEKMELEYİP OTOBÜSÜN ÖNÜNE GEÇTİ

İHA'da yer alan habere göre bu sırada otobüsün durağa girmediğini iddia eden kadın yolcu, yaklaştığı otobüsün yanına giderek şoföre bağırmaya başladı.

Şoförün kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen kadın, defalarca kapıyı tekmeleyerek yumrukladı. Öfkeden adeta deliye dönen kadın ardından otobüsün önüne geçerek gitmesini engelledi.

POLİS OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Şoförün uyarılarına rağmen kadının aracın önünden çekilmemesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti.

Elindeki çantayla otobüse vuran, polis memurlarına da tepki gösteren kadın, yaşanan kargaşa sırasında yanındaki valizi de geride bırakıp yoldan geçen bir taksiye binerek duraktan ayrıldı.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

O anlar ise otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının aracın önünden çekilmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.