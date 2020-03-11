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Otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi - OSMANİYE



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Yolcunun fenalaşması- Vatandaşların fenalaşan yolcuya müdahale etmesi- Yolcunun hastaneye getirilmesi ve sedyeye alınması

Otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi- Yolcunun fenalaşması ve hastaneye götürülmesi otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildiOSMANİYE (AA) - Osmaniye'de özel halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye götürüldü.Osmaniye Devlet Hastanesinden kent merkezine seyir halinde olan Enes İlkılıç'ın kullandığı özel halk otobüsündeki kadın yolcu fenalaştı.Baygınlık geçiren yolcuya diğer vatandaşlar müdahale ederken, otobüs şoförü İlkılıç, aracı hastaneye götürdü.Yaşanan o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.