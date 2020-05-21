Otobüsteki kadın yolcunun çantasından para çalan şüpheli tutuklandı- ADANA

AA

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki duraktan otobüse binen Sebaha T. (37),orta bölümdeki koltuklara ilerlediği sırada bir kişinin çantasını karıştırdığını fark etti.Çantasını kontrol ettiğinde 1300 lirasının yerinde olmadığını anlayan Sebaha T, şüphelendiği kişinin yakalanması için sürücü ve diğer yolculardan yardım istedi.Otobüs şoförü, zanlının kaçmak istediğini fark edince kapıları kapattı.Kapıyı tekmeleyen şüpheli, diğer yolcular tarafından yakalandı.Hırsızlığın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlı Ali A'yı (40) gözaltına aldı.Şüphelinin, pantolonu ile kemerinin arasına sıkıştırdığı para Sebaha T'ye teslim edildi.Yankesicilik ve hırsızlıktan 13 suç kaydının bulunduğu ve cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Ali A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Zanlının, kadının çantasını karıştırması ve yolcular tarafından yakalanması otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.