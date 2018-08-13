Erasmus öğrencisi olan 22 yaşındaki B.P.D. adlı İspanyol genç kadın, bindiği şehirler arası otobüste, arka koltukta oturan 39 yaşındaki M.Ö. adlı öğretmen tarafından taciz edildi.



Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, yanında oturan arkadaşıyla birlikte uyuduğu sırada arka koltukta oturan M.Ö.’nün elini uzatarak taciz ettiği genç kadın “Donakaldım. Kendimi öne itip ön koltuğa yaslandım. Adam elini çekti. Şok olmuştum. Ağlamaya başladım. Muavini çağırdık. O sırada adam korktu ve koltuğun arasından yaklaşarak, sessiz şekilde ve heyecanla ‘I’m sorry, I’m sorry’ diye özür diledi.”



Otogara vardıklarında M.Ö.’nün hızlı adımlarla uzaklaştığını anlatan B.P.D. “Kaçıyor diye gösterdim. Arkadaşlarım koşup polis noktası önünde yakaladılar” dedi.



M.Ö., ifadesinde, “Yolda uyku halindeydim, seslenmelere uyandım. Acaba uykudayken elim dokunmuş olabilir mi diye ‘Sorry’ diyerek, bu durumu anlamaya çalıştım. Uykuda neler olduğunu tam bilmiyorum” dedi.



Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada M.Ö., cinsel saldırı suçundan iki yıl hapse çarptırıldı. M.Ö.’nün yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle ceza bir yıl sekiz aya indirildi. Pişman olduğunu bildirdiği için cezası iki yıl süreyle ertelendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ