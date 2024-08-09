Otobüsün çarptığı bina yıkılacak!

Pendik’te bir binaya çarparak hasara sebep olan İETT otobüsü çekilerek binanın yıkım işlemleri için çalışmalar başlatıldı.

İHA'nın haberine göre İstanbul'un Pendik İlçesi, Vatan Caddesi üzerinde 7 Ağustos'ta kontrolden çıkan İETT otobüsü dükkana girerek, 4 katlı bir apartmana zarar vermişti.

Yapılan çalışmalar sonucunda zarar gören 4 katlı apartmanın yıkımına karar verildi. Yıkım çalışmaları için olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve zabıtanın yanı sıra yıkımı gerçekleştirecek olan iş makineleri de getirildi.

Yıkımı gerçekleştirecek ekiplerin rahat çalışması ve yıkım alanına vatandaşların girmemesi için ekipler tarafından çevreye bariyerler koyuldu.