HABERTURK.COM

Tatil kararının ardından Konya’da eğitim gören üniversite öğrencileri akşam saatlerinde Konya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk oluşturdu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler önce banka ATM’lerinde para çekmek için kuyruk oluşturdu. Parasını çeken öğrenciler otogardaki otobüs firmalarının yazıhanelerinde gece saatlerine kadar kuyruk oluşmasına neden oldu.

‘BU YOĞUNLUĞU BEKLEMİYORDUK’

Otobüs firması yetkilisi Süleyman Çiçek, koronavirüs nedeni ile alınan tatil kararından hemen sonra ciddi bir yoğunluk oluştuğunu belirtti. Çiçek "Bu yoğunluğu beklemiyorduk. Ancak talebe fazlası ile karşılık verebilecek hazırlıklarımız var. Elimizdeki mevcut çalışan araçlarımızın haricinde sezonluk beklemekte olan araçlarımızı da gelen taleplere göre sefere açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Otogara bilet almak için geç gelen öğrenciler de bilet bulamadıklarını ve internet sitelerinin ise kilitlendiğini belirtirken, otobüs firmalarının taleplere karşılık vermek için ek seferler düzenleyeceği öğrenildi. Yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

ARAÇLARA KORONA İLAÇLAMASI

Sefere çıkan tüm araçlarını koronavirüse karşı ilaçlamaya başladıklarını da ifade eden Çiçek ‘Yolcularımızın sağlığı için ilaçlama çalışmalarına başladık. Tüm araçlarımız yetkili ve konu hakkında bilgili kişiler tarafından ilaçlanıyor. İlaçlama işlemimiz tehlike geçene kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.