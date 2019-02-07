Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 2018 yılı finansal sonuçlarını paylaştı. Otokar Genel Müdür Serdar Görgüç, faaliyet gösterdikleri alanlarda iç pazarda yaşanan daralmaya rağmen 2018’de global bir marka olma hedefi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Görgüç, "Yurt içinde faaliyet gösterdiğimiz segmentlerde son 3 yıldır yaşanan daralma 2018’de de devam etti. Bu yıl finansal piyasalarda yaşanan çalkantı ve sonrasında ortaya çıkan nakit sıkışıklığı iç pazarı olumsuz yönde etkiledi. Bu gelişmeler sonucunda, geçtiğimiz yılı yüzde 6’lık azalma ile 1 milyar 679 milyon TL ciro ile kapattık. Buna rağmen, bu gelişmeler öngörülerek yaptığımız planlar ve zamanında alınan önlemler sayesinde 2018 yılında hedeflerimize ulaşıp, kârımızı yüzde 65 artışla 164 milyon TL seviyesine yükselttik" dedi.

'İHRACATIN CİRO İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 65 OLDU'

İç pazarda yaşanan belirsizlik ve daralma nedeniyle 2018’de ihracata odaklandıklarını kaydeden Görgüç, "2018’de ihracata daha fazla ağırlık verdik. Ar-Ge, mühendislik kabiliyetimiz, yetkin insan kaynağımız ve satış ağımız ile ihracatımızı yüzde 99 artırarak 211 milyon dolarlık yurt dışı satışı gerçekleştirdik. İhracatın ciro içindeki payı ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 31’den yüzde 65’e çıktı" diye konuştu.

'50'DEN FAZLA ÜLKEDE HİZMET VERİYORUZ'

Otokar'ın 55 yılı aşkın süredir kendi teknoloji, tasarım ve uygulamaları ile müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirdiğini söyleyen Görgüç, "Otokar otobüsleri bugün İspanya, Sırbistan, Almanya, İtalya, Yunanistan, Belçika, Romanya, Polonya, Macaristan, Slovenya gibi 50’den fazla ülkede hizmet veriyor. İhracat çalışmalarına verdiğimiz önem neticesinde Bükreş'in haricinde geçen yıl Almanya, Fransa, Polonya, Ürdün ve Tunus'a da önemli otobüs teslimatı gerçekleştirdik. Polonya’da Varşova Belediyesi’nin ulaşım hizmetlerinde bu yıl 34 adet Doruk otobüsümüz kullanılmaya başlandı. Mart ayında Ürdün'ün başkenti Amman Belediyesi'nin açtığı 100 adetlik otobüs ihalesini kazanan şirketimize, 35 adetlik ilave sipariş geldi. Amman Belediyesi'nin yeni 35 otobüsünü de bu yıl bahar aylarında teslim edeceğiz. Bu yıl, doğalgazlı Kent otobüslerimizin ilk ihracatı İspanya'ya yapıldı" açıklamasını yaptı.

'TÜRKİYE’DE SATILAN HER 3 OTOBÜSTEN 1’İ OTOKAR OLDU'

Otokar'ın Türkiye pazarı satışları hakkında da bilgi paylaşan Serdar Görgüç, "2018’de toplam otobüs pazarı yüzde 29 düzeyinde daralarak yılı 3 bin 800’lü satış adetlerinde tamamladı. Küçük ve orta boy otobüs pazarında bu daralma yüzde 23, 12 metre ve üstü şehir içi otobüs pazarında ise yüzde 50 olarak gerçekleşti. 2018'de faaliyet gösterdiğimiz segmentlerde Türkiye’de satılan her 3 otobüsten yaklaşık 1'i Otokar oldu" dedi.

'DÜNYA MARKASI OLMAK İÇİN İHRACATA AĞIRLIK VERECEĞİZ'

Şirketin 2019 hedefleri ile ilgili de konuşan Serdar Görgüç, "Bu yıl, şehir içi ve turizm taşımacılığında sektörün öncelikli tercih edilen markası olmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Buna ek olarak 2019 yılında ihracat çalışmalarına da daha fazla odaklanarak dünya markası olma yolunda ilerlemeyi planlıyoruz. Yurtdışı pazarı için özel olarak geliştirilecek araçlarımız ile hedef pazarlarımızdaki varlığımızı artırmak için çalışacağız" dedi.