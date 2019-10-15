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Otokar Kazakistan'da 25 bin dolarlık şirket kurdu

Koç Holding şirketlerinden Otokar, Kazakistan'da şirket kurduğunu açıkladı. Savunma sanayisinde faaliyet gösteren ve ticari araç üreten Otokar'ın ülkede kurduğu şirketin 25 bin dolar sermayeli olduğu bildirildi. Nur-Sultan'da kurulan şirketin sermayesinin tamamının Otokar tarafından nakden ödeneceği belirtildi

Otokar

Koç Holding şirketlerinden Otokar, ihracat faaliyetlerini takip etmek ve yurtdışı satışlarını artırmak amacıyla Kazakistan'da 25 bin dolar sermayeli şirket kurma kararı aldı.

Otokar'dan dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Otokar Central Asia Limited unvanlı şirketin Nur-Sultan, Kazakistan'da bulunan İngiliz Hukuku prensiplerini kabul eden özel statülü bir bölge olan Astana International Financial Center’da kurulacağı, sermayenin tamamının Otokar tarafından nakden ödeneceği belirtildi.

KAP'taki açıklamada, "Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin ihracat faaliyetlerini takip etmek ve bu bölgedekiler başta olmak üzere yurt dışı satışlarını arttırmak amacı ile Nur-Sultan, Kazakistan'da bulunan İngiliz Hukuku prensiplerini kabul eden özel statülü bir bölge olan Astana International Financial Center (AIFC)'de 25 dolar sermaye ile "Otokar Central Asia Limited" ünvanlı şirket kurulmasına; sermayesinin tamamının şirketimiz tarafından nakden ödenmek üzere taahhüt edilmesine ve kuruluş işlemleri için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

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