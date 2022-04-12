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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, İstanbullular için özel olarak ürettiği KENT XL metrobüslerin ilk 20 adedini teslim etti. 2012 yılından bu yana 1000'den fazla aracı İETT bünyesinde hizmet veren şirket, yerli metrobüsleri İETT’nin Edirnekapı’daki metrobüs garajında düzenlenen törenle teslim etti.

KENT XL metrobüslerin teslimat töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün katılımıyla gerçekleşti.

Araçların 3 yıl boyunca satış sonrası hizmetlerini de sağlayacak olan Otokar'ın KENT XL metrobüsleri, İstanbul’da günde yaklaşık 1 milyon kişiye toplu taşıma hizmeti sunulan, toplamda 52 km uzunluğundaki metrobüs hattında hizmet verecek.

Yapılan açıklamaya göre, Kent XL metrobüsler, İstanbul'un tüm yol ve hava koşulları gözetilerek Türk mühendislerince tasarlandı ve Türk işçileri tarafından üretildi. Yerli metrobüsün 200 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

'İSTANBUL İÇİN EN İDEAL METROBÜSÜ GELİŞTİRDİK'

Otokar’ın ihtiyaca özel olarak tasarlayıp ürettiği otobüslerin Türkiye dahil 50’yi aşkın ülkede toplu taşımada kullanıldığını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "İstanbul toplu ulaşımındaki uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimimizi, mühendislik ve Ar-Ge kabiliyetlerimizle birleştirerek İstanbul için en ideal metrobüsü geliştirdik. Mühendislerimiz dünyaya örnek olan metrobüs hattını detaylı analiz etti, bu hattın zorluklarının bilincinde olarak İstanbul’a en iyi hizmet edecek özel metrobüsleri tasarladı. Türkiye'nin yerli metrobüsü KENT XL ile İstanbul ulaşımındaki standartları yükseltmeyi hedefliyoruz. Yıl içinde partiler halinde teslimatlarını tamamlayacağımız araçlarımızın satış sonrası hizmetleri için de her daim İstanbul'un yanında olacağız" dedi.

'YAYA VE BİSİKLETLİLERİ ALGILAYABİLİYOR'

Şirketten verilen bilgiye göre, 21 metre uzunluğundaki KENT XL, direksiyonlanabilir bağımsız süspansiyonlu 4’üncü aks yapısı ile manevra kabiliyeti sunuyor.

Dönüşlerde savrulmayı engelleyen, motorun gücünü ve torkunu otomatik olarak limitleyen, elektronik körük yönetim sistemine sahip Otokar KENT XL, sürüş esnasında çevresini tarayıp, yaya ve bisikletlileri de algılayabiliyor. Araç, kör noktaları tespit ederek tehlike anında şoförü ikaz eden uyarı sistemlerini de üzerinde barındırıyor.