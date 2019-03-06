Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş Genel Müdürü Görgün Özdemir görevini, Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici’ye bırakacak. Genel Müdür Vekili unvanıyla görevini sürdürecek olan Ekici, 1 Temmuz 2019 itibarıyla Otokoç Otomotiv’in Genel Müdürü olacak.

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı ve Otokoç Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Çimen, görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Görgün Özdemir 20 yılı Otokoç Otomotiv’de olmak üzere topluluğumuza 30 yıl boyunca hizmet etmiştir. Otokoç Otomotiv’de, 2009’dan beri süregelen Genel Müdürlüğü döneminde pek çok başarıya imza atmıştır. Şirketin yurt dışı yatırımı konusundaki atılımları kendisinin liderliğinde gerçekleşmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürecek olan Görgün Özdemir’e, verdiği emekler ve katkılar için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İnan Ekici’nin 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla Genel Müdür Vekilliğine geçmesi ile birlikte, Araç Kiralama Direktörlüğünü yürütmekte olan Sabri Çimen, Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

TOKKDER BAŞKANLIĞINI YÜRÜTÜYOR

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan İnan Ekici, Londra City, Koç, Insead, Stanford ve Harvard Üniversiteleri’nde Liderlik, Yönetici Geliştirme, Makro Ekonomi, İnsan Kaynakları ve İşletme konularında eğitim aldı.

Kariyerine 1994 yılında başlayan Ekici, Ford Otosan’da Bölge Satış Müdürü olarak çalıştı. 2001 - 2005 yılları arasında Adana ve Ankara illerinde Otokoç Şube Müdürü olarak görev yaptı, 2005 yılından itibaren Avis, Avis Filo, Budget ve Zipcar araç kiralama ve Otokoç 2. El operasyonlarını yönetti.

Türkiye, Yunanistan, Macaristan, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Irak olmak üzere toplam 9 ülkeden ve satış sonrası iş birimlerinden de sorumlu olan İnan Ekici, 2018 Mart ayı itibariyle Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Sabri Çimen, 1997’de Marmara Üniversitesi’nde Çağdaş Yönetim Teknikleri ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İmalat Mühendisliği, 2008’de ise Koç Üniversitesi’nde Executive MBA üzerine yüksek lisans eğitimlerini tamamladı.

2013 - 2017 yılları arasında Ford Otosan’da Fabrika Müdürlüğü görevinin ardından 2017 - 2018 yılları arasında Proje Koordinasyon Direktörlüğü görevini yürüten Çimen, 2018 yılında Otokoç Otomotiv Araç Kiralama Direktörlüğü görevine getirildi.