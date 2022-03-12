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Otokoç Otomotiv, 'Cam Tavan Arabada Güzel' farkındalık projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, insanlığın gelişimi önündeki en büyük engellerden biri olan toplumsal cinsiyete dayalı yargılara ve kadınların önündeki her türlü görülmez engel olarak nitelendirilen “Cam Tavan”lara dikkat çekiliyor.

İnsanlık için daha iyi ve sürdürülebilir bir geleceğin ancak kadınların yaşamın her alanında hak ettikleri yerde bulunabilmeleri ile sağlanabileceğini belirten Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, "Hem kadınların başarılarının önündeki görünmez bariyerlerin ortadan kalkmasına, hem de ‘kendi değerlerinin farkında olmalarına’ çok ihtiyacımız var. İşte bu yüzden, tüm paydaşlarımızla daha da güçlü kılacağımıza inandığımız bir farkındalık projesi başlatıyoruz. Herkesi bu çağrımıza ortak olup projemizi desteklemeye davet ediyor, çalışma yaşamında kadınların sorunlarıyla ilgili farkındalığı artırmak için ‘Gelin cam tavanları hep birlikte kıralım’ diyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, cinsiyet ve fırsat eşitliğini tüm faaliyetlerinde en önemli ve öncelikli gündem maddeleri arasında konumlandıran Otokoç Otomotiv, kadınlara fırsat eşitliği konusunda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile yakın şekilde çalışıyor. Şirketin, aynı yaklaşım doğrultusunda 2019 yılında kadınların satış alanındaki temsiliyetlerini artırmayı ve güçlendirmeyi hedefleyen Women In Sales platformuna üye olduğu kaydedildi. Otokoç Otomotiv, bu üyeliğin yanı sıra aynı yıl Koç Holding ile birlikte Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni de (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imzaladı.