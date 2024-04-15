Otomobil alana şarj hediye edecek Kısa bir süre önce Türkiye yollarına çıkan Çinli elektrikli araç markası Hozon Neta, bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Neta U satın alan tüm müşteriler 20 bin TL değerinde Eşarj şarj kartı veya Eşarj bireysel kullanıma uygun şarj istasyonu hediyesinden faydalanabilecek

Habertürk Giriş: 15.04.2024 - 09:22 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:22 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL