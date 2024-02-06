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        Haberler Gündem Güncel Otomobil alev topuna döndü! İstanbul Çatalca'da bir sürücü hakimiyeti kaybedince şarampole yuvarlandı

        Çatalca'da otomobil şarampole yuvarlandı! 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        İstanbul Çatalca'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası alev topuna dönen araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 13:31 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:33
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        Otomobil alev topuna döndü! İki kişi öldü
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        Çatalca'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kaza sonrası yanan otomobilin içinde bulunan aileden, karı koca olan 2 kişi öldü 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 09.00 sıralarında İnceğiz Mahallesi, Hanice Caddesi'nde meydana geldi. Kubilay Uyanık kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.

        BİR YARALININ DURUMU KRİTİK

        Ardından takla atan araç alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın içinde bulunan Seda Uyanık, Çağla Uyanık ve Kubilay Uyanık vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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        İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Turan Uyanık ve eşi Nedret Uyanık'ın ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden karı koca jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sev edildi. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan araç sürücüsü Kubilay Uyanık'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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