Otomobil apartmanın bahçesine düştü: Anne ile oğlu yaralandı
Edirne'de bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada otomobildeki anne ile oğlu yaralandı.
Giriş: 13.06.2024 - 13:05 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:05
Edirne'de M.C. idaresindeki otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi'nde 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.
Kazada sürücü ile araçtaki oğlu O.C. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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