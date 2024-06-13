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        Haberler Gündem Güncel Otomobil apartmanın bahçesine düştü: Anne ile oğlu yaralandı | Son dakika haberleri

        Otomobil apartmanın bahçesine düştü: Anne ile oğlu yaralandı

        Edirne'de bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada otomobildeki anne ile oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:05 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:05
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        Otomobil apartmanın bahçesine düştü
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        Edirne'de M.C. idaresindeki otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi'nde 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.

        Kazada sürücü ile araçtaki oğlu O.C. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #edirne
        #otomobil
        #Kaza
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