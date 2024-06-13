Otomobil apartmanın bahçesine düştü: Anne ile oğlu yaralandı Edirne'de bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada otomobildeki anne ile oğlu yaralandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 13.06.2024 - 13:05 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:05 facebook

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