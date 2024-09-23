Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Giriş: 23.09.2024 - 10:29 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:29
Nazilli'de Raşit İnceoğlu (24) idaresindeki otomobil, Eycelli Mahallesi'nde bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile aynı araçtaki Sabri Özhan yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü İnceoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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