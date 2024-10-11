Otomobil beton bariyere çarptı: 18 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi
Adana'da kontrolden çıkan otomobil beton bariyere çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü 18 yaşındaki Sıla Taşdelen yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 11.10.2024 - 09:39 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:39
Adana'nın merkez Sarıçam İlim Yolu Bulvarı'nda 18 yaşındaki Sıla Taşdelen'in kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki beton bariyere çarptı.
Kazada, sürücü Taşdelen olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan, kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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