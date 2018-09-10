

Zonguldak- Bartın karayolunda, iddiaya göre Bartın istikametine seyir halindeki plakası belirlenemeyen aracın sürücüsü Aydoğan B., (31), Karaman beldesi mevkisinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, önce karşı şeride geçti ardından da yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada araçta bulunan Şeyma Bekar (22), Havva B., (30), Aydoğan B., (31), Minanur B., (4) ile Nisanur B., (1), yaralandı.

GENÇ KIZ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'nın haberine göre kazada ağır yaralanan Şeyma Bekar, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken genç kızın yakınları acı haberle yıkıldı. Bekar'ın, Pamukkale Üniversitesi'nde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü okuduğu öğrenildi. Şeyma Bekar’ın yaz tatilinin son günlerinde yakınlarıyla Bartın’a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kazanın ardından cip hurda yığınına döndü.

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