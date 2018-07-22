Otomobil devi Fiat Chrysler'de Marchionne devri kapandı

Otomotiv devi Fiat Chrysler'in CEO'su Sergio Marchionne'nin sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yerine, gruba bağlı Jeep markasının başındaki Mike Manley getirildi.
Fiat Chrysler grubundan dün yapılan açıklamada, Sergio Marchionne'nin geçirdiği bir ameliyat sonrası sağlık durumunun geçen hafta içinde "beklenmedik komplikasyonlar" gösterdiği ve son birkaç saatte de durumunun daha da ağırlaştığı belirtildi.
Şirket, sağlık sorunları nedeniyle görevine dönmesi mümkün olmayan Marchionne'nin yerine Mike Manley'nin CEO'luğa getirildiğini duyurdu.
Marchionne, Ferrari'nin de yöneticiliğini yapıyordu. Ferrari'nin başkanlığına John Elkann, CEO'luğuna ise Louis Carey Camilleri getirildi.
Fiat'ın kurucusu Agnelli ailesinden, Fiat Chrysler ve Ferrari Başkanı John Elkann bir mesaj yayımlayarak "Sergio'nun sağlık durumunu öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyorum. Bu, birkaç saat öncesine kadar düşünülemeyecek bir durumdu" dedi.
Elkann, şirket çalışanlarına yazdığı mektupta da "Şüphesiz bu, bugüne kadar yazdığım en zor mektup" dedi ve Sergio Marchionne'nin sağlık durumunun bir daha şirkete dönmesine olanak vermediğini belirtti.
Şirketin açıklamasında Sergio Marchionne'nin sağlık sorununun detayları açıklanmazken İtalyan basını, 66 yaşındaki işadamının geçen haftalarda İsviçre'de bir hastanede sağ omzundan ameliyat olduğunu yazdı.
Bazı haber sitelerinde ise Marchionne'ye kanser teşhisi koyulduğu ve komada olduğu iddia edildi.
2004'te Fiat'ın başına getirilen Sergio Marchionne'nin gelecek yıl görevden ayrılması bekleniyordu.
Marchionne, Fiat ve Chrysler markalarını iflastan kurtaran isim olarak görülüyor. İki şirketin 2014'te Fiat Chrysler Otomobilleri (FCA) adıyla birleşmesi de Marchionne'nin yönetiminde gerçekleşti.
Şirketin başkanı John Elkann, çalışanlarına yazdığı mektupta "Sergio son 14 yılda, önce Fiat'ta, sonra Chrysler'da ve son olarak da FCA'da istenebilecek en iyi CEO oldu. Benim içinse gerçek ve tam anlamıyla bir akıl hocası, iş arkadaşı ve kıymetli bir dosttu. Birbirimizi, Fiat'ın tarihindeki en karanlık anlardan birinde tanıdık. Onun zekası, azmi ve liderliği sayesinde şirketi kurtarmayı başardık" dedi.
İtalyan gazetelerinin neredeyse tamamı bugün Marchionne'ye veda haberini manşete taşıdı.
Corriere della Sera "Marchionne, bir devrin sonu", La Repubblica "FCA, Marchionne devri bitti", Il Messaggero "Marchionne dönemi bitti", Il Giornale "Marchionne hayatının sonunda. Şoktaki Fiat içine kapandı", Libero "Fiat'ın kurtarıcısı gidiyor. Güle güle büyük Marchionne" başlıklarını attı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.