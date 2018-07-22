Otomobil devi Fiat Chrysler'de Marchionne devri kapandı

Sergio Marchionne

Otomotiv devi Fiat Chrysler'in CEO'su Sergio Marchionne'nin sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yerine, gruba bağlı Jeep markasının başındaki Mike Manley getirildi.

Fiat Chrysler grubundan dün yapılan açıklamada, Sergio Marchionne'nin geçirdiği bir ameliyat sonrası sağlık durumunun geçen hafta içinde "beklenmedik komplikasyonlar" gösterdiği ve son birkaç saatte de durumunun daha da ağırlaştığı belirtildi.

Şirket, sağlık sorunları nedeniyle görevine dönmesi mümkün olmayan Marchionne'nin yerine Mike Manley'nin CEO'luğa getirildiğini duyurdu.

Marchionne, Ferrari'nin de yöneticiliğini yapıyordu. Ferrari'nin başkanlığına John Elkann, CEO'luğuna ise Louis Carey Camilleri getirildi.

Elkann: Yazdığım en zor mektup

Fiat'ın kurucusu Agnelli ailesinden, Fiat Chrysler ve Ferrari Başkanı John Elkann bir mesaj yayımlayarak "Sergio'nun sağlık durumunu öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyorum. Bu, birkaç saat öncesine kadar düşünülemeyecek bir durumdu" dedi.

Elkann, şirket çalışanlarına yazdığı mektupta da "Şüphesiz bu, bugüne kadar yazdığım en zor mektup" dedi ve Sergio Marchionne'nin sağlık durumunun bir daha şirkete dönmesine olanak vermediğini belirtti.

Şirketin açıklamasında Sergio Marchionne'nin sağlık sorununun detayları açıklanmazken İtalyan basını, 66 yaşındaki işadamının geçen haftalarda İsviçre'de bir hastanede sağ omzundan ameliyat olduğunu yazdı.

Bazı haber sitelerinde ise Marchionne'ye kanser teşhisi koyulduğu ve komada olduğu iddia edildi.

2004'te Fiat'ın başına getirilen Sergio Marchionne'nin gelecek yıl görevden ayrılması bekleniyordu.

Marchionne, Fiat ve Chrysler markalarını iflastan kurtaran isim olarak görülüyor. İki şirketin 2014'te Fiat Chrysler Otomobilleri (FCA) adıyla birleşmesi de Marchionne'nin yönetiminde gerçekleşti.

Şirketin başkanı John Elkann, çalışanlarına yazdığı mektupta "Sergio son 14 yılda, önce Fiat'ta, sonra Chrysler'da ve son olarak da FCA'da istenebilecek en iyi CEO oldu. Benim içinse gerçek ve tam anlamıyla bir akıl hocası, iş arkadaşı ve kıymetli bir dosttu. Birbirimizi, Fiat'ın tarihindeki en karanlık anlardan birinde tanıdık. Onun zekası, azmi ve liderliği sayesinde şirketi kurtarmayı başardık" dedi.

İtalyan gazetelerinin neredeyse tamamı bugün Marchionne'ye veda haberini manşete taşıdı.

Corriere della Sera "Marchionne, bir devrin sonu", La Repubblica "FCA, Marchionne devri bitti", Il Messaggero "Marchionne dönemi bitti", Il Giornale "Marchionne hayatının sonunda. Şoktaki Fiat içine kapandı", Libero "Fiat'ın kurtarıcısı gidiyor. Güle güle büyük Marchionne" başlıklarını attı.

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