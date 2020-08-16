Otomobil devrildi 2 kişi yaralandı - KARAMAN

Murat Parlar (21) yönetimindeki 70 AAF 069 plakalı otomobil, Piri Reis Mahallesi Ereğli Köprülü Kavşağı alt geçidinde, devrildi.Kazada otomobil sürücü ile araçtaki Naile Ergin (21) yaralandı.Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle bir saat kapanan alt geçit aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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