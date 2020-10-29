Otomobil devrildi: 5'i çocuk 8 yaralı - KIRIKKALE

İbrahim Çiftçi idaresindeki 71 AAD 249 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Tır Yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarparak devrildi.Kazada, sürücü ile Mehmet Emin (6),Yusuf Ömer (9),Ahmet (13),Tayfun Ada (10),Hilal (30) ve Fatma Meryem Çiftçi (2) ile Hava Terzioğlu (31) yaralandı.Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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