İHA

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kardeşi ile parka ineceğini söyleyen M.M.K. (15) ailesinden izinsiz 42 DHF 87 plakalı otomobili alarak dışarı çıktı.

İHA'nın haberine göre, kardeşini ve 3 arkadaşını da otomobile bindiren M.M.K. seyir halindeyken bir köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirince ağaç direğe çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta yolcu olarak bulunan O.A.’nın (16) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan N.K. ise yaralı olarak kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Sürücü M.M.K. ve yolcu olarak bulunan kardeşi H.U.K. (5) ile arkadaşı M.A. (15) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.