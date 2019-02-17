Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Bent Caddesi'nde, bu sabah saat 06.00 sıralarında bir trafik kazası yaşandı. Alkollü olduğu öne sürülen Mert A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada, sürücü A. ile aynı araçta bulunan Eren Ö. ve Mustafa Z. yaralandı.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

DHA'da yer alan habere göre araçta sıkışan Mustafa Z., bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa Z.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bu arada, takla atan otomobildekilerin kaza sırasında dinlediği müziğin sesli biçimde çalması dikkat çekti.