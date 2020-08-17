Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı - KÜTAHYA

Mehmet Furkan Oryaşın idaresindeki 43 ABT 068 plakalı otomobil, Sultanbağı Mahallesi, Sultanbağı Caddesi'nde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.Sürücü Oryaşın ile araçtaki Mehmet Oruç, Ahmet Taha Üstünel ve Talha Arı yaralandı.112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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