Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - SİİRT

AA

Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 TF 5838 plakalı otomobil ile Y.O. yönetimindeki 56 AF 080 plakalı kamyonet, Siirt-Eruh kara yolu Botanik Park mevkisinde çarpıştı.Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslara kaldırıldıkları Eruh Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.