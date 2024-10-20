Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
Giriş: 20.10.2024 - 17:07 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:07
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Sivas'ta Ö.G. (29) yönetimindeki otomobil, Zara-Suşehri kara yolunun Şarköyü yakınlarında karşı yönden gelen F.Y. (21) idaresindeki minibüsle çarpıştı.
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Kazada otomobil sürücü Ö.G. ile araçlardaki B.Ş.G. (30), N.G. (1), V.A. (35), A.E. (45), A.A. (41), H.Ö. (24), Ö.A. (45) ve A.A. (22) yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.