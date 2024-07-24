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        Haberler Gündem Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler

        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobil karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Saat hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 20:52 Güncelleme: 24.07.2024 - 20:52
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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Kaza, saat 15.30 sıralarında Gürece-Bağla yolunda meydana geldi.

        Bağla'dan Gürece istikametine giden plakasız motosikletin kasklı sürücüsü Mustafa Saat, karşı yönden gelen Tansel Cüneyt D. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Saat'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tansel Cüneyt D. ile Jülide D. ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Savcı ve polisin incelemesinin ardından Mustafa Saat'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yol iki yönlü trafiğe kapanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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