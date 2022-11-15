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Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Düzce'de, otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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AA

Göksel Ç. idaresindeki otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan, kullanıcısının ismi öğrenilemeyen elektrikli motosiklet D-100 kara yolu Çerkez Taşköprü kavşağında çarpıştı.

AA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Nigar Ç., ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen yabancı uyruklu elektrikli motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, hayatını kaybeden sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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