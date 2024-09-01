Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Otomobil ile TIR çarpıştı: Sürücü öldü | Son dakika haberleri

        Otomobil ile TIR çarpıştı: Sürücü öldü

        Kırklareli'nde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 12:55 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil ile TIR çarpıştı: Sürücü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırklareli'nde Abdullah Yalçın (68) idaresindeki otomobil, Karıncak köyü yakınlarında Abdurrahman Ç. (28) yönetimindeki TIR ile çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yalçın'ın cenazesi, incelemenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KIRKLARELİ
        #trafik kazası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"
        "Pansuman"
        "Pansuman"
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!