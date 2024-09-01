Otomobil ile TIR çarpıştı: Sürücü öldü
Kırklareli'nde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kırklareli'nde Abdullah Yalçın (68) idaresindeki otomobil, Karıncak köyü yakınlarında Abdurrahman Ç. (28) yönetimindeki TIR ile çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yalçın'ın cenazesi, incelemenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.