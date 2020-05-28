Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - SİVAS

Bahtiyar Keskin yönetimindeki 58 KD 315 plakalı traktör, D-100 kara yolunun Bostancık köyü yakınında, Güven Kılıç idaresindeki 34 EJ 1221 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada devrilen traktörün sürücüsü Keskin ile otomobilde bulunan Zinnet Doğan ve Naime Kılıç yaralandı.Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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