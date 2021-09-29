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Yapı Kredi, Otokoç Otomotiv iş birliği ile gerçekleşen 'Aracım+' isimli yeni hizmetini duyurdu. Verilen bilgiye göre, araç plakasının kaydedilmesiyle kullanılabilen sistem üzerinden kasko sigortası ve Avis araç kiralama gibi farklı hizmetlere ulaşılabiliyor

Müşterilerinin her zaman yanlarında olarak onlara hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunduklarını vurgulayan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, "Aracım+ ile finansal servislerin ötesinde platform iş modelini hayata geçirdik. Bu kapsamda, Yapı Kredi Mobil üzerinden, bankacılık işlemleri yanında araçlara dair birçok farklı hizmete de aynı anda ulaşılmasını hedefledik. Son olarak Yapı Kredi Mobil’e Otokoç Otomotiv iş birliği ile eklediğimiz Aracım+ ile otomotive dair tüm öğeleri bir araya topladık. Artık Yapı Kredi müşterileri, Aracım+ ile araçlarına yönelik sunduğumuz tüm hizmetlere tek bir noktadan ulaşabiliyor. Gelecekte de Otokoç Otomotiv ile farklı servisler için iş birliklerimiz devam edecek" dedi.

Teknolojiyi merkeze koyan projelerde yer almayı çok önemsediklerini belirten Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici de, projeyle ilgili olarak, "Otokoç Otomotiv olarak inovasyon ve dijitalleşme stratejilerimiz ile amacımız, ihtiyaca yönelik yenilikçi çözümler sunarak müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak. Aracım+ hizmeti kapsamında Yapı Kredi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin müşterilerimiz için faydalı olacağına inanıyorum. İlerleyen günlerde uygulama üzerinden farklı hizmetlerimizle de Yapı Kredi Mobil kullanıcılarına erişiyor olacağız" değerlendirmesinde bulundu.