Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı

Batman'da otomobilin buğday yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada sürücüler yaralandı

Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, saat 15.00 sıralarında Siirt-Batman kara yolu Beşiri ilçesi girişinde meydana geldi.

G.Ç.'nin kullandığı otomobil, K.T. idaresindeki buğday yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı, deprem bölgesinde çocuk ve aile merkezleri açıyor
GÜNDEM Türkiye Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı, ...
Sağır Alfabesinin Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Sağır alfabesinin diğer adı nedir?
Soluk Borusu Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Soluk borusu diğer adı nedir?
Sülfürik Asit Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Sülfürik asit diğer adı nedir?
Taş Küre Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Taş Küre diğer adı nedir?
Trabzon Hurmasının Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Trabzon hurmasının diğer adı nedir?
Venüs'ün Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Venüs'ün diğer adı nedir?
Yer Kabuğunun Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Yer kabuğunun diğer adı nedir?
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 | Gençlere ÖTV'siz, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Gençlere telefonda vergi muafiyeti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.