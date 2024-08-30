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        Haberler Gündem Güncel Otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

        Konya'da kontrolden çıkan bir otomobil kamyona arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına sıkışan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 09:15 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:23
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        Otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
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        Konya'da Rüstem Selman Baş yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Alabağ mevkisinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Baş ile henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobilden çıkarılarak ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 2 kişinin durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.

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        #Konya
        #trafik kazası
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