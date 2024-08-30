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        Haberler Gündem Güncel Otomobil kamyona çarptı: 4 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil kamyona çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

        Konya'da kontrolden çıkan bir otomobil kamyona arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına sıkışan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 09:15 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:08
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        Katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
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        Konya'da Rüstem Selman Baş yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Alabağ mevkisinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Lütfiye Baş ve Ali Şentürk olay yerinde yaşamını yitirdi, Melek Şentürk ile Sultan ve Yasin Baş ise ağır yaralandı.

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        Otomobilden çıkarılarak ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yasin Baş da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Melek Şentürk ile Sultan Baş'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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        #Konya
        #trafik kazası
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