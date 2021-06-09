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Otomobil motorundan kurtarılan kediler Tekirdağ itfaiyesinin maskotu oldu

Tekirdağ'da itfaiye erlerinin 3 yıl önce sıkıştığı araç motorlarından kurtardığı Zarife ve Pakize isimli kediler, itfaiyenin maskotu oldu

Otomobil motorundan kurtarılan kediler Tekirdağ itfaiyesinin maskotu oldu
AA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstasyonunda görevli ekipler, yaklaşık 3 yıl önce gittikleri iki farklı ihbarda araçların motorlarında sıkışan 2 yavru kediyi kurtardı.

AA'nın haberine göre daha sonra istasyona getirilerek Zarife ve Pakize ismi verilen kediler, o günden bu yana itfaiye erlerine arkadaşlık ediyor.

Kendi aralarında para toplayarak kedilere mama alan ve onların bakımlarını yaptıran itfaiye erleri, boş zamanlarını da can dostları ile oynayarak geçiriyor.

Kedileri kurtaran ekipte yer alan itfaiye eri Ahmet Işık, o anları ilk gün gibi hatırladığını söyledi.

"Bir vatandaşın aracına kedi kaçtığı" ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini anlatan Işık, "O gün itfaiyede nöbetçi arkadaşlarla Pakize'yi kurtarmak için bayağı uğraşmıştık. Yavru kedinin patileri araç motorunun kayışına sıkışmıştı. 2-3 saatlik çalışma sonucu yaralı halde kediyi oradan çıkardık ve o günden sonra Pakize hep bizimle beraber. Artık 'itfaiyenin kadrolu kedisi' oldu diyebiliriz. 3 yıldır ona gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

Zarife'yi de bir otomobilin motorundan kurtardıklarını belirten Işık, "Kedilerin bakımları ve tedavileri veteriner hekiminin gözetiminde yapılıyor. Sabahleyin nöbete bizimle beraber başlayıp akşam geç saatlere kadar bizimle zaman geçiriyorlar. Genelde itfaiye araçlarının merdivenlerinde, koltuklarında yatıyorlar" diye konuştu.

Işık, kedilerin aşılarını ve sağlık kontrollerini hiç aksatmadan yaptırdıklarını ifade etti.

Boş vakitlerinde genelde kedilerle ilgilendiklerini vurgulayan Işık şöyle konuştu:

"Aç oldukları zaman birkaç arkadaşın yanına gidip hemen paçalarına sürünmeye başlarlar. Biz de aç olduklarını anlarız ve hemen mama veririz. Gece daha çok hareketliler. Geceleri de buradaki nöbetçi arkadaşlara yarenlik ediyorlar. Burada arkadaşlar onlarla eğlenceli zaman geçiriyor. İçinde hayvan sevgisi, insan sevgisi olmayan kişiler itfaiyecilik yapamaz. İnsan ve hayvan sevgisi şart."

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