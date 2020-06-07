Otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı - KAYSERİ

KAYSERİ (AA) - Alınan bilgiye göre, Kayseri-Ankara kara yolunda Abdurrahman D. idaresindeki 38 ADP 718 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Metro firmasına ait 19 KR 006 plakalı otobüse arkadan çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Otomobil ve otobüste bulunan 9 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR