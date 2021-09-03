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Otomobil, park halindeki traktörün römorkuna çarptı: 5 yaralı

Karaman'da park halindeki traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Otomobil, park halindeki traktörün römorkuna çarptı: 5 yaralı
Karaman'da trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı
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DHA

Kaza, dün akşam saatlerinde Karaman-Konya karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Selim Kıyıcı (73) yönetimindeki 70 EH 951 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan traktörün römorkuna arkadan çarpıp, altına girdi.

Kazada sürücü Selim Kıyıcı ile otomobildeki Nedim Kıyıcı (46), Halil İbrahim Kıyıcı (17), Kezban Kıyıcı (46) ve Asiye Kıyıcı (71) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; yaralılardan Selim Kıyıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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