otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde virajı alamayan İran plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Giriş: 11.08.2024 - 10:07 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:09
Yüksekova'da Esendere yolu üzerinde İran plakalı otomobil, Dilimli Barajı yakınlarında virajı alamayarak şarampole uçtu.
Kazada, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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