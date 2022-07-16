Otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
ABONE OL

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; aynı aileden 5 yaralı

Erzincan'da sürücünün otomobildeki kontrolü kaybetmesi kazaya yol açtı. Aynı aileden 5 kişinin yaralandığı kazada otomobil şarampole yuvarlandı

Otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
Otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
0:00 / 0:00
DHA

Erzincan'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sularında Erzincan-Sivas karayolu 25´inci kilometresindeki Tüneller mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan memleketleri Erzurum'a doğru gitmekte olan Muhyettin Gül idaresindeki 06 SN 338 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolunun 25´inci kilometresinde tüneller mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Muhyettin Gül (51) ile araçta bulunan Gülseren (46), Esmanur (18), Furkan (17), Zeynep Berfin Gül (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kanlı sünnet düğününün ayrıntıları ortaya çıktı - Gündem Haberleri
GÜNDEM Kanlı düğününün ayrıntıları ortaya çıktı
Diyarbakır'da çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de karışmasıyla taşlı, sopalı kavga çıktı - Güncel Haberler
GÜNDEM Çocukların kavgasına aileler de karıştı
Bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! EGM PA ile 2022 Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM Bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih
Mimarlık taban puanları 2022: Mimarlık bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Mimarlık taban puanları 2022
İşletme taban puanları 2022: İşletme bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM İşletme taban puanları 2022
Anestezi taban puanları 2022: Anestezi bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Anestezi taban puanları 2022
Sınıf öğretmenliği taban puanları 2022: Sınıf öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Sınıf öğretmenliği taban puanları 2022
Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı
GÜNDEM Muğla için 'iki kritik' gün uyarısı
Sancaktepe'de oto galeride çıkan yangında 10'u aşkın araç zarar gördü
GÜNDEM Sancaktepe'de yangın
Kamyonetin çarptığı bisikletli Savaş Kader, hayatını kaybetti
GÜNDEM Kamyonetin çarptığı bisikletli Savaş Kader hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.