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AA

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY, Mobilite Tüketici Endeksi (MCI 2022) araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırma, dijital otomobil perakendeciliğinin gelişimini, hem fiziksel deneyim merkezleri hem de gelişmiş deneyimsel teknolojiler aracılığıyla özellikle elektrikli araçların yükselişinin yönlendirdiğini gösteriyor.

Elektrikli araçların yükselişinin otomobil satın alma deneyiminin şekillenmesindeki rolünü de ortaya koyan araştırmaya göre, tüm otomobil tüketicilerinin 3'te 2'sinden fazlası olası satın alma sürecinde bilgi toplamak için uygulamalar, web siteleri ve sosyal medya gibi dijital kanalları kullanıyor.

'AR' VE 'VR' TEKNOLOJİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Araştırma, gelecekte otomobil satın alma deneyiminin tüketiciler tarafından hala istenen kişiselleştirilmiş bileşenlerle çevrim içi, çevrim dışı ve sanal ögelerin birleşiminden oluşacağını ortaya koyuyor.

Gelişmiş ürün deneyimi ve teknolojinin etkin kullanılmasının öneminin arttığını ortaya koyan araştırmaya göre, günümüzde en fazla öne çıkan yeni teknolojiler, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve "metaverse"yi içeriyor.

Pazarda var olan üreticilerin çoğu, sundukları elektrikli araç modelleri için özel deneyim merkezleri oluştururken pazara sonradan dahil olan ve sadece elektrikli araç üreten oyuncular da sundukları olağanüstü deneyimlerle çıtayı yükseltiyor. Araştırma, elektrikli araçlar alanındaki yeni girişimlerin, deneyim merkezleri konusunda pazarın eski oyuncularına ilham verdiğini de gösteriyor.

FİZİKSEL ETKİLEŞİM ETKİSİNİ KORUYOR

MCI 2022'ye göre, tüm otomobil müşterilerinin yüzde 57'si, elektrikli araç müşterilerinin ise yüzde 60'ı bir sonraki arabalarını bir bayiden almayı planladıklarını söylüyor.

Halihazırda sadece fiziksel müşteri deneyimi sunan bayiler, fiziksel ve çevrim içi deneyimi birlikte sunan müşteri deneyimi merkezlerine dönüşüyor. Markalar, müşteriyi satın alma öncesinde dijital broşürlerden ve sanal ürün turlarından teknik özelliklerin belirlenmesine, sipariş geçilmesine ve ardından satış sonrası desteğe götüren bir yolculuk olarak kesintisiz ve sorunsuz bir akış sunmayı hedeflemeli.

Araştırma, tüketicilerin satın alma yolculuklarının en azından belirli kısımlarında hızlı ve kullanışlı dijital araçlardan yararlanmaya giderek daha sıcak baktıklarını da ortaya koyuyor. Tüketicilerin yüzde 60'ından fazlası, bir test sürüşü rezervasyonu yapmaya ya da almayı düşündükleri yeni bir otomobilin fiyatını çevrim içi olarak araştırmaya sıcak baktıklarını söylüyor. Satın almayı düşündükleri otomobili özelleştirmek için ise çevrim içi uygulamaları kullanacaklarını söyleyen tüketicilerin oranı yaklaşık yüzde 50.

Araştırmaya göre, tüm otomobil tüketicilerinin yüzde 60'ından fazlası satın alma öncesi ve satın alma aşamalarında bayi ziyaretini tercih ederken, yüzde 63'ü ise bilgi toplamak için bayi etkileşimini tercih ediyor.

Yine aynı oranla, yüzde 63'ü aracı fiziksel olarak bir bayi aracılığıyla deneyimlemeyi tercih ettiğini belirtiyor. Yeni otomobil müşterilerinin yüzde 64'ü, aracı internetten ziyade bir bayiden satın almayı tercih ediyor.

EY Türkiye Mobilite Sektör Lideri Serdar Altay, EY Mobilite Tüketici Endeksi 2022 Araştırması'nın, günümüzde tüketicilerin tüm sektörlerde kesintisiz bir dijital müşteri yolculuğu talep ettiğini, otomobil tüketicilerinin de buna dahil olduğunu gösterdiğini belirtti.