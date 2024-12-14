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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobil satışlarında tüm zamanların rekoru bekleniyor - Otomobil Haberleri

        Otomobil satışlarında tüm zamanların rekoru bekleniyor

        Otomotiv sektörü, gerek sıfır kilometre araç pazarında gerekse ikinci el otomobil pazarında 2024 yılı sonunda güçlü bir kapanış bekliyor. Sıfır kilometre araç pazarında kasım ayı itibarıyla yılın toplam satışları 1 milyon 68 bin 260 adede ulaştığını vurgulayan Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Aralık ayında bu rakamın 160 bin-180 bin adetlik bir satışla 1 milyon 200 bin adet üstü seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Bu durumda, sıfır araç pazarının geçen yılki rekoru bile geride bırakması oldukça olası" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 16:27 Güncelleme: 14.12.2024 - 16:27
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        Otomobil satışlarında rekor bekleniyor
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        Güncel veriler ışığında pazarı değerlendiren Cardata, 2024 için pazarda rekor beklentisini paylaştı.

        Ertelenmiş talep ve yeni model lansmanlarının cazibesinin, tüketici ilgisini canlı tutmaya devam ettiğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Paralarını enflasyon karşısında korumak isteyen ancak ev veya gayrimenkul alamayan tüketicilerin sıfır araçlara yönelmesiyle birlikte, markaların yıl sonu satış ve kredi-faiz kampanyaları satışları destekleyecek önemli bir etken olmayı sürdürüyor. Ayrıca özellikle yıl sonu hedeflerini yakalamak isteyen filo sektörünün de alımlarını kısmen de olsa artırması, pazarın toplam hacmine ciddi bir katkı sağlayacaktır ve aralık ayı satışlarını daha da yukarı taşıyabilir" dedi.

        Aralık ayında satışların 160 bin-180 bin adet seviyelerine ulaşmasının oldukça muhtemel göründüğünden bahseden Yalçın, "Bu durumda, 2024 yılı toplam satışlarının yaklaşık 1 milyon 240 bin adedi bulması ve geçen yılki 1 milyon 232 bin 635 adetlik rekorun geride bırakılması şaşırtıcı olmayacaktır. Tüm bu dinamikler ışığında, yılın yeni bir rekorla tamamlanması kuvvetle bekleniyor” diye konuştu

        İKİNCİ ELDE DE CANLILIK VAR

        İkinci el otomobil pazarında ise özellikle yaz aylarında başlayan satış artış trendinin yıl sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Hüsamettin Yalçın, "İkinci el otomobil satışları temmuz ayından bu yana art arda büyürken, ekim ayında yüzde 51,54’lük dikkat çekici bir artışla 680 bin 849 adetlik satış rakamına ulaşıldı. Böylece yılın ilk 10 ayı itibarıyla pazardaki daralma yüzde 2,71’e kadar geriledi ve yıl sonunda bu farkın kapanarak 2023 yılı performansının aşılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İkinci el pazarındaki bu hareketliliğin nedenleri arasında sıfır kilometre araç fiyatlarının sürekli artışı, kur riskine karşı tüketicilerin satın alma eğilimleri ve özellikle ticari faaliyet gösteren galeri ve diğer satıcı firmaların pazara olan etkisi öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

        Yalçın, 2024 yılı sonunda ikinci el otomobil pazarında da bir rekor gelebileceğini, toplam satışın 7 milyon adedin üzerine çıkarak yeni bir rekor seviyeye ulaşacağını söyledi.

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