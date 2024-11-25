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        Haberler Gündem Güncel Otomobil, servis midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil, servis midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, takla atıp karşı yönden gelen servis midibüsü ile çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:50 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:50
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        Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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        Tekirdağ Ergene ilçesinde otomobilin servis midibüsüne çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Ergeni’nin Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        Oktay Türkoğlu’nun kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atıp karşı yönden gelen fabrika personelini taşıyan S.Ç. yönetimindeki midibüs ile çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü Türkoğlu ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Oktay Türkoğlu, kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Tekirdağ
        #trafik kazası
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