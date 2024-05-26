Otomobil sulama kanalına düştü: 1'i bebek 2 ölü, 1 kayıp
Antalya'nın Aksu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. 1'i bebek 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 1 kişi de kayıp olarak aranıyor.
Aksu'da Suriye uyruklu Yunus Berho idaresindeki otomobil Gökdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan 5 yabancı uyrukludan 3'ü kendi imkanlarıyla dereden çıktıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Derede kaybolan 9 yaşındaki Rihem Berho ile 25 yaşındaki İbdisem Berho için arama çalışmaları başlatıldı.
Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu. Araç ise çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.
Derenin içinde ve etrafında devam eden arama çalışmaları neticesinde aracın düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İbdisem Berho'nun cansız bedenine ulaşıldı.