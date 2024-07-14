Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Giriş: 14.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:04
Manavgat'ta Metin İşgören (73) yönetimindeki otomobil, D-400 kara yolu Aşağı Işıklar Mahallesi mevkisinde sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile eşi M.İ, kızı A.Y.D, torunları İ.D. ve A.Z.D. yaralandı.
Yaralılardan sürücü İşgören, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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