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        Haberler Gündem Güncel Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:04
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        Otomobil sulama kanalına uçtu
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        Manavgat'ta Metin İşgören (73) yönetimindeki otomobil, D-400 kara yolu Aşağı Işıklar Mahallesi mevkisinde sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile eşi M.İ, kızı A.Y.D, torunları İ.D. ve A.Z.D. yaralandı.

        Yaralılardan sürücü İşgören, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #antalya manavgat
        #sulama kanalına uçan otomobil
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