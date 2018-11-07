Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli Karayolu'nun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Karaarslan (38) yönetimindeki 67 TF 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

DHA'nın haberine göre, yol kenarındaki boş arazide yan duran otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Karaarslan ile eşi Gülay Karaarslan (37) annesi Fatma Karaarslan (60) ve babası Muhammet Karaarslan (64) yaralandı. Yol kenarında çimenlerin üzerine yatırılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Sürücünün eşi Gülay Karaarslan, hastanedeki polise verdiği ifadesinde eşinin gece işten çıktığını ve uyumuş olabileceğini söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





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